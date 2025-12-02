Serie B – Monza frenato, Palermo e Frosinone accorciano: per i bookie la corsa al primo posto è riaperta, Sampdoria in pieno rischio retrocessione

Il pareggio di Castellammare frena la marcia del Monza. Dopo sette vittorie consecutive, la squadra di Paolo Bianco si blocca sul 2-2 contro la Juve Stabia, risultato che riapre di fatto la lotta al primo posto. Il Frosinone approfitta del passo falso vincendo a Reggio Emilia e portandosi a sole due lunghezze dai brianzoli. La classifica si compatta, e anche il mercato delle quote conferma la nuova situazione.

Secondo quanto riportato da Agipronews, la vittoria del campionato da parte del Monza passa da 2,50 a 3,35 su Planetwin365. A beneficiare della frenata non è solo il Frosinone, ma anche il Palermo di Pippo Inzaghi: i rosanero vincono, convincono e scendono in quota da 6 a 5. Identico valore ora per i ciociari, reduci da una striscia positiva che li ha riportati pienamente nel giro della testa della classifica.

Scende invece l’indice di fiducia sul Modena, sconfitto a Cesena: il primo posto per i gialloblù passa da 4,75 a 6,50, stessa valutazione del Venezia, che a differenza degli emiliani vola grazie al 3-0 rifilato al Mantova.

La corsa alla Serie A

Nella lavagna promozione resta favorito il Monza, offerto a 1,48 su Goldbet. Subito dietro il Palermo, ora a 1,80 rispetto all’1,85 della scorsa settimana: Inzaghi sta riportando continuità e punti, e le quote se ne accorgono. Perde terreno invece il Modena, che vede salire la propria quota da 1,90 a 2,20. In rialzo anche le aspettative su Frosinone e Venezia, entrambe proposte a 2,25 per il salto in Serie A.

Zona retrocessione: Samp giù, Pescara sempre più in crisi

Sul fronte opposto della classifica, la sconfitta nel derby complica la situazione della Sampdoria. Lo Spezia vince 1-0 e scavalca i blucerchiati, con la retrocessione della squadra di Pirlo che scende da 3,85 a 3. Situazione drammatica per il Pescara: ultimo, senza vittorie da undici turni, rimane il principale candidato alla Serie C a 1,35.

Alle sue spalle il Mantova, in calo a 1,85, e l’Entella quotata a 2. Attenzione al Bari: la seconda sconfitta di fila precipita i pugliesi al quartultimo posto e la retrocessione viene ora proposta a 3,65. Respira invece lo Spezia, che grazie ai tre punti nel derby vede la quota salire a 3,85, segnale di maggiore fiducia rispetto alle scorse settimane.

Un campionato sempre più imprevedibile

La frenata del Monza riapre scenari che sembravano blindati. Palermo e Frosinone avanzano, il Venezia cresce, il Modena rallenta. Mentre in coda la lotta si accende e le tensioni aumentano.

La Serie B, ancora una volta, dimostra di essere il campionato più equilibrato d’Italia.