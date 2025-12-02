Palermo, sito ufficiale offline: restyling in arrivo?

Dicembre 2, 2025

Il sito ufficiale del Palermo risulta momentaneamente offline e mostra una schermata di manutenzione con la scritta “A new era is coming”, come visibile nell’immagine. Un messaggio che non lascia spazio ai dubbi: qualcosa di nuovo sta per arrivare in casa rosanero.

Il club aveva già anticipato importanti novità legate al settore tecnologico e alla comunicazione digitale, con l’obiettivo di inaugurare una nuova era anche sul fronte dei contenuti web e social. L’attuale stop del portale potrebbe dunque essere legato a un significativo restyling della piattaforma ufficiale.

Nelle prossime ore o giorni potrebbero emergere ulteriori aggiornamenti, ma l’impressione è che il Palermo stia lavorando per rinnovare profondamente la propria identità digitale, in linea con l’evoluzione del progetto societario.

