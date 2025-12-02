Bari, si pensa al mercato di gennaio: Magalini e Di Cesare in bilico
Il Bari attraversa una fase complicata, tra contestazione della piazza e una classifica che fa temere lo spettro della Serie C. Come riportato dal Quotidiano di Puglia, il club biancorosso guarda già alla sessione di gennaio per provare a raddrizzare una stagione fin qui deludente.
Sul fronte dirigenziale, il direttore sportivo Magalini e il suo vice Di Cesare restano al centro delle critiche della tifoseria, ma al momento non sono previsti cambi immediati. La situazione, però, potrebbe evolversi nelle prossime settimane.
La decisione finale spetterà al presidente Luigi De Laurentiis, chiamato a stabilire sia il futuro dei due dirigenti sia l’entità degli investimenti da mettere sul mercato invernale per rinforzare la squadra. Gennaio si preannuncia, dunque, un mese decisivo per le sorti del Bari.