Scandalo in Inghilterra: ex calciatore della Premier arrestato per tentato stupro

Nuovo terremoto nel calcio inglese. Come riportato dal tabloid The Sun, un ex giocatore della Nazionale inglese e della Premier League è stato arrestato con l’accusa di tentato stupro. L’uomo, che aveva collezionato presenze con i Three Lions nel 2010, è stato fermato all’aeroporto di Londra-Stansted dopo una denuncia presentata da una sua ex partner.

Secondo quanto ricostruito, l’ex calciatore avrebbe tentato di lasciare il Paese imbarcandosi su un volo low cost, ma la Border Force lo ha bloccato dopo rapidi controlli incrociati che hanno evidenziato la segnalazione pendente. La polizia dell’Essex, che ha già aperto un’indagine, ha effettuato l’arresto direttamente in aeroporto.

Portato in stazione di polizia, all’uomo sono stati prelevati impronte digitali, campione di DNA e foto segnaletica. Dopo l’interrogatorio e l’arrivo del suo legale, è stato rilasciato su cauzione con obbligo di comparizione fissato “alla fine di febbraio 2026”.

La denunciante, intanto, è stata ascoltata da agenti specializzati in reati sessuali ed è attualmente supportata da un team dedicato. Il nome dell’ex calciatore non può essere reso pubblico per motivi legali, come specificato dal quotidiano inglese.