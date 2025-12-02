Avellino: D’Angelo e Manzi nel mirino del Giugliano
Il Giugliano di Ezio Capuano prepara un mercato invernale ambizioso per rinforzarsi in vista del girone di ritorno nel gruppo C di Serie C. Secondo quanto riportato da Il Mattino, i Tigrotti hanno intensificato i contatti con l’Avellino per un doppio obiettivo di spessore.
Non c’è solo D’Angelo nel mirino del club campano: il Giugliano sta infatti puntando con decisione anche Manzi, in uscita dai Lupi e profilo particolarmente gradito a Capuano. La trattativa potrebbe entrare presto nel vivo.
Per D’Angelo, inoltre, sarebbe già pronto il via libera ad allenarsi con la squadra gialloblù nei prossimi giorni, in attesa dell’apertura ufficiale del calciomercato. Un segnale forte delle intenzioni del Giugliano, deciso a costruire una rosa sempre più competitiva per inseguire i propri obiettivi stagionali.