Ravenna: sirene di Serie B per Cristian Spini

Segui Ilovepalermocalcio su Google News
Redazione Ilovepalermocalcio Dicembre 2, 2025

Secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb.com, il nome di Cristian Spini è uno dei più caldi in vista della finestra invernale di mercato. L’attaccante classe 2001 sta vivendo una stagione straordinaria con il Ravenna: 7 gol e 9 assist in appena 16 presenze lo hanno inevitabilmente messo al centro delle attenzioni di diversi club.

Sul numero 19 giallorosso ci sarebbero soprattutto Cesena e Spezia, pronte a valutare un affondo già a gennaio. Spini, 24 anni, è legato al Ravenna da un contratto fino al giugno 2027, un fattore che potrebbe rendere la trattativa tutt’altro che semplice.

Il giocatore, cresciuto attraverso esperienze con Virtus Bergamo, Piacenza, Desenzano, Lumezzane, Trapani e SPAL, sembra però aver trovato a Ravenna la maturità definitiva. Ora la Serie B lo osserva da vicino.

Ultimissime

Palermo, sito ufficiale offline: restyling in arrivo?

Redazione Ilovepalermocalcio Dicembre 2, 2025

Bari, si pensa al mercato di gennaio: Magalini e Di Cesare in bilico

Redazione Ilovepalermocalcio Dicembre 2, 2025

Scandalo in Inghilterra: ex calciatore della Premier arrestato per tentato stupro

Redazione Ilovepalermocalcio Dicembre 2, 2025

Avellino: D’Angelo e Manzi nel mirino del Giugliano

Redazione Ilovepalermocalcio Dicembre 2, 2025

Ravenna: sirene di Serie B per Cristian Spini

Redazione Ilovepalermocalcio Dicembre 2, 2025