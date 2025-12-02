Ravenna: sirene di Serie B per Cristian Spini

Secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb.com, il nome di Cristian Spini è uno dei più caldi in vista della finestra invernale di mercato. L’attaccante classe 2001 sta vivendo una stagione straordinaria con il Ravenna: 7 gol e 9 assist in appena 16 presenze lo hanno inevitabilmente messo al centro delle attenzioni di diversi club.

Sul numero 19 giallorosso ci sarebbero soprattutto Cesena e Spezia, pronte a valutare un affondo già a gennaio. Spini, 24 anni, è legato al Ravenna da un contratto fino al giugno 2027, un fattore che potrebbe rendere la trattativa tutt’altro che semplice.

Il giocatore, cresciuto attraverso esperienze con Virtus Bergamo, Piacenza, Desenzano, Lumezzane, Trapani e SPAL, sembra però aver trovato a Ravenna la maturità definitiva. Ora la Serie B lo osserva da vicino.