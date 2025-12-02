Lerda: «Chi vincerà la B? Attenzione a Frosinone, Modena e Palermo»

In un’intervista concessa a TuttoMercatoWeb.com, Franco Lerda analizza la situazione del Torino e della Fiorentina, soffermandosi poi sulla lotta al vertice in Serie B.

Sul Torino, l’ex tecnico granata osserva come «la sconfitta a Lecce fa sì che piovano delle critiche» e che la classifica attuale non rispecchi i valori della squadra: «I punti che ha il Torino non rispecchiano i valori della squadra». Lerda ricorda anche le buone prestazioni offerte in alcune gare, come il derby, e invita a non fare drammi.

Situazione più delicata a Firenze, dove «la situazione comincia a farsi seria». Nonostante un organico importante e investimenti sul mercato, la Fiorentina fatica a trovare risultati: «Ha bisogno di vincere una partita per svoltare».

Sul campionato di Serie B, Lerda non si sbilancia, sottolineando l’equilibrio del torneo: «Sempre difficile dirlo. Monza, Venezia, Frosinone, Modena, Palermo…». Le sue parole confermano il Palermo tra le squadre accreditate alla corsa promozione.

In chiusura, l’allenatore parla di sé e del proprio futuro: «Ho voglia di tornare. Sono pronto. Guardo, studio. E spero di tornare in pista il prima possibile».