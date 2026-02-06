Athletic Palermo, lanciato il progetto “Scuola di Tifo – Curva Futuro”

Febbraio 6, 2026
PALERMO – Educare al tifo sano, corretto e positivo, costruendo una nuova generazione di sostenitori consapevoli e responsabili. È questa la missione della “Scuola di Tifo – Curva Futuro”, il progetto lanciato ufficialmente dall’Athletic Club Palermo e rivolto ai ragazzi del settore giovanile nerorosa.

L’iniziativa si inserisce nel percorso educativo e sportivo del club, che da sempre affianca alla crescita tecnica dei giovani atleti la trasmissione di valori fondamentali come rispetto, fair play e senso di appartenenza. La “Scuola di Tifo” è pensata come uno spazio di formazione e confronto, in cui il tifo diventa parte integrante della cultura sportiva.

Il progetto è coordinato da mister Nino Gulizzi e prevede incontri formativi ogni sabato pomeriggio. Durante i laboratori, i ragazzi affrontano il significato autentico del tifo, imparano il rispetto per avversari, arbitri e regole e partecipano attivamente alla creazione di cori e slogan positivi, all’insegna del sostegno corretto e della passione pulita.

Gli obiettivi sono chiari: educare a un tifo responsabile, rafforzare il legame con la società sportiva, promuovere i valori dello sport e prevenire qualsiasi forma di comportamento violento o offensivo sugli spalti.

In occasione delle partite della prima squadra, i giovani supporter avranno anche uno spazio dedicato all’interno dello stadio: la Curva Futuro. Sciarpe al collo e bandiere in mano, i ragazzi saranno protagonisti di un tifo caloroso ma rispettoso, pronto a sostenere l’Athletic Club Palermo nel modo giusto. L’esordio ufficiale della Curva Futuro è previsto domenica, nel match contro il Milazzo.

«Con la Scuola di Tifo vogliamo educare i nostri ragazzi non solo come atleti, ma soprattutto come persone», ha spiegato Gaetano Conte, presidente dell’Athletic Club Palermo. «Crediamo che il tifo sia parte integrante della cultura sportiva e che debba essere vissuto con passione, rispetto e senso di responsabilità. Questo progetto rappresenta un investimento sul futuro della nostra società e sui valori che vogliamo trasmettere dentro e fuori dal campo».

Sulla stessa linea anche il responsabile del progetto, Nino Gulizzi: «La Scuola di Tifo è un percorso che punta a costruire un tifo sano, consapevole e appassionato. Vogliamo trasmettere identità e senso di appartenenza, educando i ragazzi a vivere lo stadio come uno spazio di condivisione e sostegno positivo. Il primo laboratorio ha registrato grande entusiasmo: ragazzi coinvolti, sorridenti e felici di sentirsi protagonisti non solo in campo, ma anche sugli spalti».

Un’esperienza che rafforza il legame tra club e settore giovanile e che può diventare un modello educativo capace di incidere nel tempo, contribuendo alla crescita di una nuova generazione di tifosi responsabili, pronti a sostenere l’Athletic Club Palermo con passione e correttezza. Athletic Club Palermo lancia la “Scuola di Tifo”: nasce la Curva Futuro

