Padova, Andreoletti verso la Juve Stabia: «Affrontiamo la squadra che gioca il più bel calcio della B»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 6, 2026
Screenshot 2026-02-06 144257

PADOVA – Alla vigilia del match tra Padova e Juve Stabia, valevole per la 23a giornata del campionato di Serie BKT 2025/26, ha presentato l’incontro in conferenza stampa il tecnico dei biancoscudati, Matteo Andreoletti.

«Le chiacchiere stanno a zero, ora servono i fatti – ha dichiarato il tecnico -. Affrontiamo la squadra che gioca il più bel calcio della B e sono in fiducia, con 7 risultati utili di fila, miglior difesa casalinga del campionato. Dobbiamo fare la gara che sappiamo fare, senza proclami, giocando con le nostre caratteristiche»

Andreoletti ha poi analizzato il modo di giocare della Juve Stabia: «Si difendono con la palla ed amano il possesso palla. Ci saranno vari momenti della gara, ma noi dovremo cercare di tenere la palla il più possibile, nonostante la loro aggressività. C’è amarezza dopo Monza e abbiamo bisogno assoluto di punti»

E su che tipo di prestazione dovrà fare la sua squadra, il tecnico non ha dubbi: «Noi dobbiamo pensare di fare prestazione come contro il Monza, sapendo che nell’episodio rischiamo di perdere, ma giocando con quell’energia, quella vista nell’ultimo anno e mezzo e venuta meno solo a Sudtirol, difficilmente perderemo altre partite»

Poi, uno sguardo agli indisponibili: «Non ci sarà il Papu per il solito dolore alla caviglia, così come Caprari con un’infiammazione al ginocchio. L’obiettivo è recuperare entrambi il prima possibile, anche se contro la Carrarese immagino sarà difficile. Abbiamo le qualità per giocarci la sfida, sia in termini tecnici e di intensità, nonostante le assenze»

Infine, il tecnico fa un punto sul mercato appena concluso: «C’era la volontà di migliorare la squadra e l’idea era aggiungere qualità nel reparto offensivo. C’è un passaggio importante per i nuovi cioè di far capire cosa serve per stare dentro a questo gruppo»

Altre notizie

Screenshot 2026-02-06 150355

Entella, Chiappella verso lo Spezia: «Mi aspetto una partita equilibrata»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 6, 2026
Screenshot 2026-02-06 143745

Di Cesare: «Bari, servono i primi 60 minuti visti contro il Palermo»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 6, 2026
Screenshot 2026-02-06 142825

Sampdoria, Gregucci: «Brunori sta dando un contributo alla squadra»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 6, 2026
Screenshot 2026-02-06 142209

Sudtirol, Castori verso la Carrarese: «Affrontiamo una squadra in grande condizione»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 6, 2026
2c50112f-b403-4a26-a137-311c32f68069

Empoli, Dionisi avverte: «A Palermo gara difficile, ambiente da Serie A»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 6, 2026
verde-spezia-image-gpo (1)

Spezia, UFFICIALE: Verde in prestito al Fatih Karagümrük

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 6, 2026
palermo frosinone 2-0 (123) dionisi

La Nazione: “Empoli al Barbera, prova di maturità: Dionisi sfida il Palermo di Inzaghi”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 6, 2026
Screenshot 2026-02-06 062032

Cesena-Pescara, mercato e necessità: al Manuzzi punti pesanti per entrambi

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 6, 2026
palermo monza 0-3 (25) pallone

Serie B, via alla 23ª giornata: big match a Frosinone, Palermo chiamato a rispondere

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 6, 2026
Screenshot 2026-02-06 055907

Corriere dello Sport: “C’è un nuovo Empoli anche per Dionisi al Barbera”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 6, 2026
Screenshot 2026-02-05 223607

Reggiana, Dionigi verso il Catanzaro: «I nuovi acquisti ci hanno portato vivacità»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 5, 2026
Profondo rosso per il Taranto

Gautieri: «Contro il Bari è emerso il valore del Palermo»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 5, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

Screenshot 2026-02-06 150355

Entella, Chiappella verso lo Spezia: «Mi aspetto una partita equilibrata»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 6, 2026
07f99733-e87e-4a57-a177-f8530a95855e

Athletic Palermo, lanciato il progetto “Scuola di Tifo – Curva Futuro”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 6, 2026
Screenshot 2026-02-06 144257

Padova, Andreoletti verso la Juve Stabia: «Affrontiamo la squadra che gioca il più bel calcio della B»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 6, 2026
Screenshot 2026-02-06 143745

Di Cesare: «Bari, servono i primi 60 minuti visti contro il Palermo»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 6, 2026
Screenshot 2026-02-06 142825

Sampdoria, Gregucci: «Brunori sta dando un contributo alla squadra»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 6, 2026