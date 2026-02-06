Padova, Andreoletti verso la Juve Stabia: «Affrontiamo la squadra che gioca il più bel calcio della B»

PADOVA – Alla vigilia del match tra Padova e Juve Stabia, valevole per la 23a giornata del campionato di Serie BKT 2025/26, ha presentato l’incontro in conferenza stampa il tecnico dei biancoscudati, Matteo Andreoletti.

«Le chiacchiere stanno a zero, ora servono i fatti – ha dichiarato il tecnico -. Affrontiamo la squadra che gioca il più bel calcio della B e sono in fiducia, con 7 risultati utili di fila, miglior difesa casalinga del campionato. Dobbiamo fare la gara che sappiamo fare, senza proclami, giocando con le nostre caratteristiche»

Andreoletti ha poi analizzato il modo di giocare della Juve Stabia: «Si difendono con la palla ed amano il possesso palla. Ci saranno vari momenti della gara, ma noi dovremo cercare di tenere la palla il più possibile, nonostante la loro aggressività. C’è amarezza dopo Monza e abbiamo bisogno assoluto di punti»

E su che tipo di prestazione dovrà fare la sua squadra, il tecnico non ha dubbi: «Noi dobbiamo pensare di fare prestazione come contro il Monza, sapendo che nell’episodio rischiamo di perdere, ma giocando con quell’energia, quella vista nell’ultimo anno e mezzo e venuta meno solo a Sudtirol, difficilmente perderemo altre partite»

Poi, uno sguardo agli indisponibili: «Non ci sarà il Papu per il solito dolore alla caviglia, così come Caprari con un’infiammazione al ginocchio. L’obiettivo è recuperare entrambi il prima possibile, anche se contro la Carrarese immagino sarà difficile. Abbiamo le qualità per giocarci la sfida, sia in termini tecnici e di intensità, nonostante le assenze»

Infine, il tecnico fa un punto sul mercato appena concluso: «C’era la volontà di migliorare la squadra e l’idea era aggiungere qualità nel reparto offensivo. C’è un passaggio importante per i nuovi cioè di far capire cosa serve per stare dentro a questo gruppo»