Entella, Chiappella verso lo Spezia: «Mi aspetto una partita equilibrata»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 6, 2026
Screenshot 2026-02-06 150355

CHIAVARI – Alla vigilia del match contro lo Spezia, con calcio di inizio in programma per le ore 19:30, ha presentato l’incontro in conferenza stampa l’allenatore dell’Entella, Andrea Chiappella, analizzando le insidie di questo derby ligure e facendo un punto sul mercato.

«Sicuramente sarà una partita complicata, perché entrambe le squadre conoscono l’importanza di questa gara – ha dichiarato il tecnico – è un derby e la classifica dice che tutte e due abbiamo bisogno di punti. Mi aspetto una partita equilibrata, nella quale dovremo essere bravi a sbagliare il meno possibile e a gestire meglio quelle situazioni che sappiamo di aver sofferto, soprattutto all’andata contro di loro »

Chiappella ha poi fatto un punto sul mercato appena concluso: «Abbiamo condiviso tutto con la società e sono arrivati giocatori funzionali, che è la cosa più importante. Abbiamo cercato di colmare quelle che per noi erano piccole lacune, alcune caratteristiche che ci mancavano, e di questo siamo davvero contenti. Il gruppo è sempre stato forte e compatto e l’obiettivo è continuare a rafforzarlo»

Infine, il tecnico è tornato a parlare dello scorso match contro il Frosinone: «Ho visto una squadra determinata, consapevole e arrabbiata per quanto accaduto in quella gara. A inizio settimana ho partecipato anche a una conference molto importante in cui ha parlato un grande come mister Trinchieri: raccontava esperienze positive e negative, paragonandole a cicatrici. Quelle cicatrici, nel percorso e nel futuro, ti permettono di ricordare e crescere»

 

