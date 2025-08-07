Athletic Club Palermo: vittoria per 8-1 in amichevole contro il Palermo Primavera

Si è conclusa con una vittoria per 8-1 l’amichevole disputata oggi dall’Athletic Club Palermo al “Conca d’Oro” di Monreale contro il Palermo Primavera. Un test che ha permesso a mister Emanuele Ferraro di valutare l’intera squadra a disposizione e i progressi fatti. A segno Micoli (tripletta), Matera (doppietta), Zalazar (doppietta) e un autogol di Fimez.

«Abbiamo dato spazio a tutti per avere il quadro generale dei giocatori a disposizione – ha spiegato Emanuele Ferraro, allenatore dell’Athletic Club Palermo – Abbiamo messo dentro dei principi che stanno emergendo. Sono contento soprattutto dell’applicazione dei ragazzi. La squadra sta lavorando tanto, la predisposizione dei giocatori è massima».