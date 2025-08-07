Avellino, il Cosenza propone Ricciardi: si lavora a uno scambio con D’Ausilio

L’Avellino continua a essere protagonista assoluto del calciomercato estivo, non solo in entrata – con gli arrivi di spessore di Tutino e Favilli – ma anche sul fronte delle possibili uscite. Tra i nomi più caldi c’è quello di Michele D’Ausilio, centrocampista classe ’99 in uscita dal club irpino.

Se nei giorni scorsi sembrava imminente il suo passaggio al Catania, nelle ultime ore si è fatto avanti il Cosenza, che – secondo quanto riportato da SportChannel214.it – avrebbe messo sul tavolo uno scambio con Manuel Ricciardi, laterale classe 2000 reduce da un’ottima stagione in Serie C e già nel mirino di club come Frosinone e Salernitana.

La dirigenza biancoverde, con il DS Gianluca Aiello, valuta la proposta: Ricciardi rappresenterebbe un rinforzo interessante per le corsie esterne, mentre la cessione di D’Ausilio potrebbe liberare uno slot in mediana. Nelle prossime ore sono attese novità: l’Avellino riflette, lo scambio è sul tavolo.