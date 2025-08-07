Empoli, Fulignati: «La Serie B è cambiata, è un campionato duro»

Giornata di conferenza stampa in casa Empoli, dove Andrea Fulignati ha fatto il suo ritorno ufficiale nel club della sua città. Cresciuto nel vivaio azzurro, Fulignati aveva già vestito la maglia empolese nella stagione 2018-2019 e oggi, dopo l’esperienza in Serie A con la Cremonese, è pronto a ripartire dalla Serie B con nuove ambizioni.

«Appena si è aperta la possibilità, non ho avuto dubbi. Certo, avrei voluto restare in A, ma ho fatto tutto quello che potevo fare. Quando è uscita l’opzione Empoli, non vedevo l’ora di tornare. Oggi sento di essere al posto giusto nel momento giusto. Sono convinto possa essere un anno positivo», ha dichiarato l’estremo difensore classe ’94.

Fulignati ha sottolineato anche l’importanza della realtà empolese: «Cercherò di portare la mia esperienza, e dove ci sarà bisogno, l’Empoli troverà in me una porta aperta. La Serie B è cambiata, è un campionato duro, ma sono pronto ad affrontarlo con determinazione».

Il portiere si è soffermato anche sul gruppo e sulle difficoltà della categoria: «Condivido le parole del mister: ripartiamo da zero, ma ci sono tanti giovani forti, con la mentalità giusta. La Serie B non dà certezze fino a marzo, servirà restare tranquilli e lavorare con equilibrio».

In chiusura: «Da piccolo, con mio padre, venivo in ‘Maratona’, poi andavo li con gli amici, fino a quando non sono partito poi per Palermo. Quando le gare non coincidevano sì, ero sempre allo stadio».