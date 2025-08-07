Abodi: «Stadi all’altezza per Euro 2032, via alla struttura commissariale»

«Abbiamo istituito la struttura commissariale per gli stadi, misura attesa da anni e auspicata da molti, per rispondere alle esigenze di avere impianti adeguati per Euro 2032». Così Andrea Abodi, ministro per lo Sport e i Giovani, intervenuto al TG Sport su Rai 2, ha ribadito l’importanza strategica degli investimenti infrastrutturali in vista dell’Europeo che l’Italia ospiterà insieme alla Turchia.

Non solo impianti, però. Abodi ha sottolineato anche il nuovo approccio normativo del decreto Sport, convertito in legge questa settimana: «Prevediamo sanzioni gravissime per chi manca di rispetto e aggredisce arbitri e altre figure tecniche, fondamentali per garantire il corretto svolgimento delle competizioni».

Il provvedimento tocca anche altri ambiti: sicurezza negli impianti sciistici, sostegno alle Paralimpiadi di Milano-Cortina, supporto alla Coppa America di vela in programma a Napoli nel 2027 e investimenti per i Giochi del Mediterraneo, con l’obiettivo – ha concluso Abodi – «di migliorare le infrastrutture e affrontare il tema geopolitico con la speranza che tra un anno siano presenti tutti i Paesi dell’area mediterranea».

Palermo sogna Euro 2032: il Barbera tra le possibili sedi, al via il piano di riqualificazione