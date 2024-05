Athletic Club Palermo, UFFICIALE: Filippo Raciti è il nuovo allenatore

Filippo Raciti è l’allenatore dell’Athletic Club Palermo per la stagione 2024-2025. Il tecnico catanese, classe 1983, guiderà la formazione nerorosa nel prossimo campionato di Eccellenza girone A.

Raciti è reduce dalla promozione in Serie D con il Paternò conquistata grazie alla vittoria della Coppa Italia Dilettanti, prima società siciliana a esserci riuscita dal 2000 a oggi. In carriera l’allenatore catanese vanta due campionati vinti (Promozione ed Eccellenza) con il Ragusa, squadra che ha guidato anche in Serie D centrando la salvezza attraverso i play-out nella stagione 2022-2023.

“Ho scelto questo club per l’entusiasmo e le vibrazioni positive che mi hanno trasmesso i dirigenti – ha spiegato Filippo Raciti – Mentre mi proponevano il progetto Athletic Club Palermo trovavo nelle loro parole tantissimi punti in comune con i miei pensieri e le mie idee calcistiche. Devo dire che difficilmente mi è capitato di essere così in sintonia con i dirigenti di un club. Il progetto è molto ambizioso e l’ho sposato subito. Sono felice della scelta che ho fatto e spero di poter ripagare la società per la fiducia raggiungendo obiettivi importanti”.