Fenerbahçe: Mourinho sarà il nuovo tecnico

José Mourinho si appresta a intraprendere una nuova avventura calcistica in Turchia, dove guiderà il Fenerbahçe. Il famoso allenatore portoghese, noto come “lo Special One”, ha accettato un contratto biennale con il club di Istanbul. Questo trasferimento è stato orchestrato da Mario Branco, il direttore sportivo del Fenerbahçe e connazionale di Mourinho.

Come scritto da Fabrizio Romano su “X”:

“L’accordo verbale di José Mourinho con il Fenerbahçe prevede un contratto biennale valido fino a giugno 2026.Comprenderà anche un’opzione per un’ulteriore stagione. Jorge Mendes ha negoziato l’accordo e ora è il momento di rivedere e firmare tutti i documenti formali”.

L’arrivo di Mourinho al Fenerbahçe è un colpo significativo per il club, che mira a rafforzare la propria posizione sia nel campionato turco che nelle competizioni europee. Il suo profilo internazionale e il suo vasto palmarès potrebbero infondere nuova energia e ambizione alla squadra. L’annuncio ufficiale del suo ingaggio è previsto per oggi, segnando l’inizio di un’era potenzialmente entusiasmante per il Fenerbahçe sotto la guida di uno degli allenatori più titolati e carismatici nel mondo del calcio.