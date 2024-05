Secolo XIX: “Calciomercato Sampdoria, tagli al monte ingaggi e si punta sui prestiti”

La Sampdoria si prepara per un calciomercato estivo molto impegnativo, focalizzandosi su operazioni low cost e vendite strategiche per migliorare la propria situazione finanziaria. La squadra ha identificato alcuni giocatori da sacrificare per aumentare le entrate, tra cui il portiere Emil Audero, che ha attirato l’interesse di squadre come Como e Parma. Un altro giocatore che potrebbe lasciare Genova è Leoni, che la Sampdoria spera di riacquistare per 1,5 milioni di euro per poi rivenderlo, con il Torino tra i possibili acquirenti.

Inoltre, la squadra sta cercando di ridurre il monte ingaggi liberandosi di alcuni contratti onerosi di giocatori come Verde, Conti, Askildsen e La Gumina. La strategia di mercato della Sampdoria include anche l’uso di prestiti, una tattica già impiegata nella stagione precedente, per continuare a competere senza compromettere ulteriormente le finanze del club. Questo approccio mirato permetterà alla Sampdoria di navigare un mercato difficile con l’obiettivo di mantenere la competitività nella prossima stagione di Serie A.