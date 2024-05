Finale Playoff Serie B Cremonese-Venezia, Stroppa: «Vincere al Penzo per cambiare la storia di questo campionato»

Il tecnico della Cremonese, Giovanni Stroppa ha parlato a Sky dopo lo 0-0 con il Venezia nella gara di andata della finale playoff.

Queste le sue parole:

«Bellissimo l’abbraccio della gente alla squadra, l’attaccamento che la curva e tutto lo stadio ha fatto sentire alla squadra. C’è soddisfazione per la prestazione contro una grande squadra anche se abbiamo tirato parecchie porte e provato e trovato diverse occasioni, potevamo essere più incisivi però. Ora dobbiamo andare a vincere a Venezia, ma sarebbe stato lo stesso con un altro risultato, e andiamo a giocarcela con consapevolezza nelle nostre forze. – continua Stroppa – È fondamentale portare a casa un risultato importante dopo il lavoro fatto nel corso di quest’anno. Avremo una motivazione in più perché abbiamo un solo risultato a disposizione per cambiare la storia di questo campionato».

Che Venezia si aspetta al ritorno? «Bisognerebbe chiederlo a Vanoli. Noi scenderemo in campo per vincere sperando che gli episodi girino in maniera diversa. Cercheremo di contruire occasioni e restare equilibrati perché non cambieremo la nostra mentalità che ci vuole dominati anche se contro avremo una squadra molto forte. Dobbiamo concretizzare maggiormente e non concedere nulla agli avversari perché sono giocatori importanti che possono far male».