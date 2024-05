Gazzetta del Sud: “Feralpisalò, Felici pronto a salutare: su di lui pressing della A”

L’ex Palermo Mattia Felici, il talentuoso esterno della Feralpisalò, ha attirato l’attenzione di diversi club di Serie A dopo una stagione impressionante in Serie B. Con 36 presenze, 4 gol e 5 assist, Felici si è distinto come uno dei giovani più promettenti del campionato, convincendo la Triestina a riscattarlo a gennaio.

Nonostante il retrocesso in Serie C della sua squadra, è chiaro che Felici non rimarrà a lungo a questo livello. Come riportato da “La Gazzetta del Sud” qualche club di A lo avrebbe già messo sul proprio taccuino.

La sua abilità e le sue prestazioni lo hanno reso un obiettivo attraente per i club di categoria superiore, che ora sono in pressing per assicurarsi le sue prestazioni. Le sue capacità tecniche, la sua velocità e la sua abilità nel creare e concludere azioni offensive lo rendono un giocatore adatto a competere a livelli più alti, e la sua prossima mossa sarà sicuramente osservata con grande interesse sia dai tifosi che dagli esperti di calcio.