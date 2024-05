Il Mattino: “Frosinone, Stirpe vuole contare ancora su Angelozzi: piace a Salernitana e Bari”

Guido Angelozzi, attuale direttore sportivo del Frosinone, si trova al centro di un vero e proprio “triangolo” del calciomercato. Mentre il presidente del Frosinone, Maurizio Stirpe, è determinato a mantenere Angelozzi per la prossima stagione in Serie B, due rivali di categoria, Salernitana e Bari, hanno espresso forte interesse per il dirigente.

Il presidente della Salernitana, Iervolino, sta cercando attivamente di attirare Angelozzi a Salerno, puntando sulla possibilità di un nuovo inizio per rafforzare la propria struttura dirigenziale. Allo stesso tempo, il Bari è in cerca di un successore di Polito e vede in Angelozzi il candidato ideale per assumere la guida sportiva del club.

La situazione di Angelozzi è ancora molto fluida, con le trattative che potrebbero evolvere rapidamente nei prossimi giorni. La sua esperienza e la capacità di costruire squadre competitive lo rendono un asset prezioso per qualsiasi club, e la sua decisione influenzerà significativamente le dinamiche di mercato dei club coinvolti.