Corriere Adriatico: “Ascoli, c’è un fondo americano in corsa per prendere il club dalle mani di Pulcinelli”

Il futuro dell’Ascoli Calcio è al centro di un importante cambiamento, con il presidente Massimo Pulcinelli che si appresta a cedere il club entro il prossimo mese. Due sono le parti interessate: un fondo d’investimento americano e un gruppo imprenditoriale del centro Italia, entrambi attualmente impegnati nel processo di due diligence. Questa fase di analisi dettagliata è cruciale per valutare compiutamente l’azienda sotto vari aspetti, compresi i rischi associati.

Il Corriere Adriatico evidenzia come il presidente Pulcinelli sia alla ricerca di un acquirente che possa garantire solidità e una gestione efficace per il futuro del club bianconero. La decisione tra le due parti contendenti sarà basata su chi può offrire le migliori garanzie per la gestione e lo sviluppo del club, che nel frattempo sta procedendo con le formalità per l’iscrizione al prossimo campionato di Serie C. L’esito di questo processo segnerà un nuovo capitolo per l’Ascoli, con implicazioni significative per la sua struttura e le sue ambizioni future.