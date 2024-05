Bari: in rialzo le quotazioni per la riconferma di Polito. La situazione

Dopo la salvezza ottenuta solamente ai playout, ai danni della Ternana, il Bari si prepara a pianificare la prossima stagione per disputare un campionato migliore rispetto a quello terminato negli scorsi giorni. Il primo nodo da sciogliere sarà quello del direttore sportivo, ruolo a cui sono stati accostati diversi in nomi nelle ultime ore. Tuttavia, secondo Pianetabari.com, le quotazioni per la riconferma di Ciro Polito sarebbero in rialzo. Gli altri candidati (Angelozzi, Meluso, Bravo) non sono vicini e dunque il duello tra il dirigente campano dei biancorossi e Matteo Lovisa, reduce dall’esperienza con la Juve Stabia, è in atto.

