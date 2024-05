“Il mio percorso con l’Inter finisce qui”: ha annunciato l’addio lasciando tutti senza parole | Scioglie il contratto entro il 30 giugno

Finisce la sua avventura all’Inter. Il primo addio della stagione comunicato in maniera ufficiale: “Ciclo finito”

Tempo di rivoluzione in casa Inter. I nerazzurri, dopo il terremoto di metà maggio e l’addio di Zhang, stanno per cambiare marcia sotto diversi punti di vista. Mentre Marotta continua a calmare le acque, predicando tranquillità e affermando che nulla cambierà con l’ingresso di Oaktree – diventato maggiore azionario dopo aver preso possesso delle quote Suning, la squadra dovrà subire qualche cambiamento.

Oltre al mercato, di una squadra che sicuramente grazie ai colpi a zero del suo ds potrà sopravvivere senza budget miliardari e colpi a effetto, la questione più spinosa è quella legata ai rinnovi. Dei leader della squadra, che sta tentando col fiato sospeso milioni di tifosi.

Nelle scorse ore in ogni caso è arrivato un addio importante, direttamente ai microfoni di Sky, di un leader della squadra e del passato del club, che ha contribuito a recenti vittorie sul campo. Ecco le sue parole d’amore e di addio al club.

Primo addio in casa Inter

Christian Chivu lascia ufficialmente l’Inter. L’ex terzino sinistro, vincitore della Champions 2010, dice addio alla primavera dopo anni alla guida dell’under 19 nerazzurro. Lo ha fatto al termine della semifinale playoff persa contro il Sassuolo, ai microfoni di Sky Sport, annunciando la fine del suo ciclo con i ragazzi della primavera dell’Inter.

“Il mio ciclo qui è finito. E’ stato un percorso fantastico iniziato con l’under 14, voglio ringraziare l’Inter che mi ha permesso di realizzare i miei sogni” ha detto al termine della partita contro il Sassuolo Chivu.

Inter, addio Chivu: al suo posto Zanchetta

Un percorso che nel 2022 aveva portato Chivu a diventare campione del campionato Primavera e ad attirare le attenzioni di importanti club europei, tra cui ai tempi l’Ajax – club sempre attento ai settori giovani -. Quel campionato di esordio, con Fabbian e Casadei come stelle della squadra, aveva lanciato di fatto Chivu, che dopo due anni lascia la guida della Primavera da vincente.

Un percorso simile a quello di Ignazio Abate al Milan, che ha comunicato l’addio dopo la sconfitta ai playoff del suo Milan, un altro ex terzino dell’altra sponda saluta la panchina della Primavera, e il suo posto verrà preso da Zanchetta, al momento alla guida dell’under 18. Chivu in estate valuterà se continuare la sua esperienza da allenatore, magari ricevendo qualche offerta dalle serie minori.