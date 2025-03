Ass. Anello: «Lo Stadio delle Palme ritorna agibile con 1.500 posti a sedere»

Arrivano piacevoli novità in merito allo Stadio delle Palme. L’impianto, intitolato alla memoria di Vito Schifani, potrà tornare a ospitare manifestazioni sportive, prevedendo una capienza massima di 1.500 posti a sedere. A confermalo è Alessandro Anello, assessore allo sport, attraverso il proprio profilo Facebook:

«Lo stadio delle Palme ritorna agibile per ospitare manifestazioni sportive con spettatori sugli spalti. La commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, dopo gli interventi di manutenzione, ha dato il via libera per 1.500 posti a sedere: 900 nelle tribune, 600 nelle gradinate. Restituiamo ai cittadini la possibilità di assistere alle competizioni agonistiche di atletica leggera. Stiamo inoltre lavorando in sinergia con la federazione nazionale a un progetto di riqualificazione complessiva dell’impianto che possa ospitare gare di livello internazionale. L’idea è anche quella di rendere lo stadio delle Palme, grazie al clima favorevole a Palermo quasi tutto l’anno, una struttura di riferimento per tanti atleti, anche dall’estero, impegnati nelle varie fasi di preparazione delle gare».