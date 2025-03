Juve Stabia, Pierobon: «Ci siamo dati la possibilità di sognare»

Il giocatore della Juve Stabia, Christian Pierobon, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Pianetaserieb.it, soffermandosi sia sul rapporto con mister Guido Pagliuca sia sul sogno playoff:

«Essere allenati da lui è un’esperienza veramente coinvolgente. Da lui sto imparando e facendo mie dinamiche sotto ogni aspetto del gioco, ci trasmette una passione enorme per quello che fa e, aggiungo, è magistrale nel saper valorizzare le qualità dei calciatori che ha a disposizione. È un allenatore che chiede sacrificio e determinazione, ma così facendo riesce a far sentire importante tutti i calciatori della rosa. Prima di ogni gara si tocca con mano l’adrenalina che ha in corpo, è contagiosa e, a mio avviso, aiuta a far comprendere quanto sia importante ogni partita. Per il resto sognare è il bello della vita, dunque sì, è una possibilità che ci siamo dati. Mi piace puntare in alto, sono molto critico con me stesso e pretendo sempre il massimo. Qui ho trovato un ambiente ideale, che trasmette passione e serenità. Questi sono fattori che aiutano un calciatore a lavorare al meglio. Sono fiero di come stanno andando le cose, ma non ho intenzione di fermarmi».