Pisa, Calabresi: «La passione dei tifosi ci ha trasmesso attaccamento»

Arturo Calabresi e Antonio Caracciolo hanno partecipato al “Meet&Greet” organizzato dal Pisa nella giornata di ieri, mercoledì 19 marzo, per permettere ai tifosi di poter avere foto e autografi coi propri beniamini. Calciopisa.it ha riportato le parole espresse dal difensore classe ’96 in merito all’importanza del supporto dei sostenitori toscani:

«Questo entusiasmo testimonia il percorso che stiamo facendo. Siamo riusciti a trasmettere la passione che ci ha contraddistinto, che ci ha portato a giocarci questo sogno tutti insieme. Dopo la partita con lo Spezia i tifosi ci hanno applaudito nonostante la sconfitta. Quella è stata una serata speciale per noi, ce lo siamo ripetuti tutta la settimana e ci siamo sentiti in dovere di reagire anche per quel motivo lì. Sentire questo attaccamento, questo spirito, trasferito addosso è un segnale importantissimo, che vogliamo sentire fino in fondo. Giochiamo in ventitré, questa è la nostra forza. Non smetterò mai di ripeterlo, mandiamo segnali di competizione sana e voglia di competere, discorsi che valgono di più di una maglia da titolare. Questo è ciò che ci ha portato fino a qui e ci porterà lontano».