Gazzetta dello Sport: “Allarme plusvalenze per la Roma. Nel mirino Pallotta e cinque ex dirigenti”

La Roma potrebbe rischiare grosso in ambito plusvalenze. Stando a quanto riportato oggi da “La Gazzetta dello Sport“, L’ex presidente giallorosso James Pallotta e i cinque ex dirigenti Baldissoni, Fienga, Francia, Gandini e Malknecht, sono stati rinviati a giudizio. A detta dell’accusa, sarebbero state contabilizzate plusvalenze per 60 milioni di euro anzichè 39. La Roma però non sarà automaticamente deferita, visto che il primo processo sulle plusvalenze (correva l’anno 2022) ha già chiarito che il valore attribuito a un calciatore è relativo. Entro la fine di aprile è prevista la chiusura delle indagine e, al momento, la giustizia ordinaria sembrerebbe più minacciosa rispetto a quella sportiva.

