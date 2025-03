ONMS: restrizioni in Salernitana-Palermo e altre tre gare della 31ª giornata di Serie B

Tra meno di dieci giorni la Serie B è pronta a ripartire con la 31esima giornata. Come di consueto l’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazione Sportive che indica le restrizioni da prendere nelle gare ritenute a rischio:

Per l’incontro di calcio di Serie B “Salernitana-Palermo” in programma il 30 marzo 2025, caratterizzato da profili di rischio, si suggerisce l’adozione, in sede di GOS, delle seguenti misure organizzative:

vendita dei tagliandi per i residenti nella Provincia di Palermo esclusivamente per il settore ospiti e solo se sottoscrittori del programma di fidelizzazione della società sportiva “Palermo F.C.” sottoscritta in data antecedente al 16 marco 2025;

incedibilità dei titoli d’ingresso;

implementazione del servizio di stewarding;

rafforzamento dei servizi, anche nelle attività di prefiltraggio e filtraggio, come previsto da specifiche disposizioni di settore.

Per quanto riguarda Sassuolo-Reggiana, invece, è stato disposto uno stop momentaneo alla vendita dei biglietti per gli ospiti in attesa di capirne di più.

Per l’incontro di calcio di Serie B “Spezia-Brescia” in programma il 28 marzo 2025, caratterizzato da profili di rischio, si suggerisce l’adozione, in sede di GOS, delle seguenti misure organizzative:

vendita dei tagliandi per i residenti nella Provincia di Brescia esclusivamente per il settore ospiti e solo se sottoscrittori del programma di fidelizzazione della società sportiva “Brescia Calcio”;

implementazione del servizio di stewarding;

rafforzamento dei servizi, anche nelle attività di prefiltraggio e filtraggio, come previsto da specifiche disposizioni di settore.

Per l’incontro di calcio di Serie B “Modena-Catanzaro” in programma il 29 marzo 2025, caratterizzato da profili di rischio, si suggerisce l’adozione, in sede di GOS, delle seguenti misure organizzative:

vendita dei tagliandi per i residenti nella Provincia di Catanzaro esclusivamente per il settore ospiti e solo se sottoscrittori del programma di fidelizzazione della società sportiva “U.S. Catanzaro 1929”;

implementazione del servizio di stewarding;

rafforzamento dei servizi, anche nelle attività di prefiltraggio e filtraggio, come previsto da specifiche disposizioni di settore.