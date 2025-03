Esordio vincente per Cinà all’ATP 1000 di Miami. L’omaggio del Palermo: “Orgoglio palermitano”

La giornata di ieri, mercoledì 19 marzo, è stata memorabile per il giovane Federico Cinà. Il tennista palermitano classe 2007 ha infatti vinto la partita di esordio delle ATP 1000 di Miami contro l’argentino Francisco Comesana, situato molto più in alto nella classifica mondiale, imponendosi per 2 a 0. Ai tanti complimenti ricevuti dal talento italiano, arrivano anche quelli del Palermo che, attraverso le proprie Instagram stories, ha condiviso un post aggiungendo la seguente didascalia: “Orgoglio italiano”.

Continue Reading