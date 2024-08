Simpatiche e belle immagini in vista di Oxford-Palermo, amichevole estiva in programma alle ore 15 locali. Come si evince dal seguente video, un gruppo di tifosi inglesi sono al bordo di un bus insieme agli ultras rosanero.

On the bus with the Palermo ultras! #oufc pic.twitter.com/CC8K4QxTQR — Richard Lock (@OUFC_Rich) August 3, 2024