Prestazione solida e convincente: il Palermo batte l’Oxford 2 a 0 e vince l’ultima amichevole estiva

Termina con un’altra vittoria l’ultimo test amichevole estivo del Palermo. I rosanero, al Kassam Stadium, si impongono con un convincente 2 a 0 sull’Oxford, grazie alle due reti di Saric e Insigne tra il 62′ e il 64′. A parte qualche errore in disimpegno, gli uomini di Dionisi continuano a migliorare sul piano difensivo, disputando anche una partita molto propositiva dal punto di vista offensivo. Palermo meglio nella ripresa dove ha creato di più e concesso meno. Ottimi spunti dal punto di vista del gioco e anche dai singoli, con un Roberto Insigne tra i migliori in campo. Bei segnali anche dai neoacquisti Blin e Pierozzi.

Gli uomini di Dionisi iniziano il match provando ad attaccare, ma rischiano subito per via di un errore in disimpegno di Lund al quale rimedia Nedelcearu. Successivamente le migliori occasioni sono per i siciliani. Diakitè si esalta sulla destra e serve Ranocchia al centro che, al volo, trova la super parata di Cumming. Il portiere degli inglesi si supera subito dopo su Di Francesco che, innescato da Insigne, si vede rubare il pallone. La sfera di gioco termina sui piedi di Vasic che, a botta sicura, trova l’opposizione dei difensori avversari. Il serbo, qualche istante dopo, lascia il campo per infortunio. Da segnalare anche il trauma contusivo al bacino rimediato da Lucioni che non gli ha permesso di essere a disposizione. Nel finale della prima frazione di gioco il Palermo perde palla sulla trequarti favorendo la ripartenza dell’Oxford: dal a ridosso dell’area di rigore, Goodrham fa partire un tiro forte e angolato che sfiora il palo e grazia Gomis.

Nella ripresa i rosanero entrano in campo in maniera più propositiva. Timidi tentativi da parte di Ranocchia, ma la svolta arriva quando Dionisi effettua quattro sostituzioni, ovvero quando Henry, Diakitè, Lund, Ranocchia lasciano il posto a Brunori, Pierozzi, Buttaro e Saric. Infatti, subito dopo, Insigne serve il centrocampista bosniaco che, da posizione defilata, batte Cumming sul suo palo. Subito dopo il capitano rosanero innesca l’ex Frosinone, che firma il 2 a 0 davanti al portiere senza farsi ipnotizzare. Uomini di Dionisi in perfetto controllo del match, e sfiorano anche il tris prima con la conclusione da fuori di Gomes e poi col tiro di Brunori neutralizzato dall’estremo difensore dell’Oxford.

Ottimi segnali per il nuovo tecnico del Palermo nell’ultimo test estivo, in scia con quelli intravisti nei successi per 1 a 0 contro Leicester e Monza. Domenica 11 agosto i rosanero avranno il primo e vero test stagionale in casa del neopromosso Parma in occasione del match di Coppa Italia. I siciliani avranno una settimana abbondante per preparare la prima gara ufficiale della stagione che precederà il match del 16 agosto contro il Brescia, valevole per la prima giornata di Serie B.

SECONDO TEMPO

90′ Triplice fischio: il Palermo batte l’Oxford per 2 a 0 grazie alle reti di Saric e Insigne.

87′ Occasione anche per Brunori che, dentro l’area di rigore, calcia a botta sicura e trova la risposta di Cumming.

84′ C’è spazio anche per Damiani, il quale preleva dal campo Alexis Blin.

81′ Palermo vicino al 3 a 0! Pierozzi mette un cross basso al centro che, allontanato, termina nei piedi di Gomes, il cui tiro angolato viene respinto in corner da Cumming.

79′ Brunori tenta l’eurogol! Il capitano rosanero vede il portiere fuori dai pali e calcia dalla lunghissima distanza. Cumming, però, non si fa sorprendere.

77′ Esce dal campo un super Insigne, autore di un gol e di un assist, al suo posto Peda.

74′ Iniziativa personale di Di Mariano che si accentra dalla sinistra e calcia: la conclusione termina alta.

71′ Rosanero in pieno controllo del match

65′ Doppia sostituzione nel Palermo: fuori Nedelcearu e Nikolaou, dentro Graves e Ceccaroni.

64′ 2 A 0 PALERMO!! Brunori serve e premia l’inserimento di Roberto Insigne che, davanti a Cumming, non sbaglia.

62′ PALERMO IN VANTAGGIO!!! Insigne serve Saric che, da posizione defilata, sorprende il portiere sul proprio palo. 1 a 0 per i rosanero!

59′ Quattro cambi per Dionisi: fuori Henry, Diakitè, Lund, Ranocchia che lasciano il posto a Brunori, Pierozzi, Buttaro e Saric

56′ I rosanero cercano i giusti spazi per ferire gli avversari, ben disposti in fase difensiva.

50′ Schema su calcio d’angolo per il Palermo. Cross di Insigne che innesca Ranocchia al limite dell’area, ma il suo tentativo da fuori termina alto.

47′ Subito uno squillo di Ranocchia che raccoglie un pallone recuperato dal pressing dei compagni e calcia da fuori. Facile parata per Cumming

45′ Inizia il secondo tempo. Doppio cambio per Alessio Dionisi: Di Mariano e Desplanches prendono il posto di Di Francesco e Gomis.

PRIMO TEMPO

45’+1 Duplice fischio dell’arbitro. Il primo tempo finisce 0 a 0.

45′ Problema fisico per Vasic. Al suo posto entra Claudio Gomes.

42′ Rischia il Palermo! Di Francesco perde palla sulla trequarti che favorisce l’Oxford. Dopo un ottimi fraseggio Goodrham tenta il tiro e sfiora il palo.

40′ Ammoniti Blin e Brannagan.

37′ Doppia chance clamorosa per il Palermo! Insigne fa ripartire i suoi compagni in contropiede, serve Di Francesco con un ottimo filtrante che tenta di saltare Cumming. Il portiere di casa compie un miracolo in uscita ma, sul pallone, si fionda Vasic che calcia a botta sicura e viene murato.

31′ Entrambe le formazioni tentano di rendersi pericolose ma al momento le due difese lavorano molto attentamente

23′ Ottima occasione per il Palermo! Numero sulla fascia di Diakitè che poi mette al centro per Ranocchia, il quale fa partire una potente conclusione respinta in angolo da un prodigioso intervento di Cumming. Successivamente i rosanero non sfruttano il corner.

17′ Disattenzione sanguinosa di Lund, che si fa scippare la sfera di gioco in area di rigore. Decisivo Nedelcearu, che evita il vantaggio dell’Oxford.

14′ I padroni di casa non sfruttano un calcio di punizione. Il pallone termina sul fondo

7′ L’Oxford tenta di mettere in difficoltà la difesa rosanero, pronta e attenta a sventare la minaccia. Poi ripartenza degli uomini di Dionisi che, con Di Francesco, entrano dentro l’area di rigore ma trovano l’ottima opposizione avversaria.

5′ Avvio propositivo del Palermo che prova a rendersi subito pericoloso.

1′ Fischio d’inizio!

TABELLINO

FORMAZIONI

OXFORD UNITED: 1 Cumming, 3 Brown, 4 Vaulkes, 5 Moore (Cap.), 7 Placheta, 8 Brannagan, 9 Harris, 12 Bennett, 19 Goodrham, 20 Rodrigues, 30 Kioso.

A disposizione: 21 Ingram, 2 Long, 6 McEachran, 14 Sibley, 15 El Mizouni, 18 McGuane, 22 Leigh, 26 Currie, 34 Thorniley, 39 O’Donkor. Allenatore: Buckingham.

PALERMO: 16 Gomis (dal 45′ Desplanches), 3 Lund (dal 59′ Buttaro), 10 Ranocchia (dal 59′ Saric), 11 Insigne (dal 77′ Peda), 14 Vasic (dal 45′ Gomes), 17 Di Francesco (dal 45′ Di Mariano), 18 Nedelcearu (Cap. dal 65′ Graves), 20 Henry (dal 59′ Brunori), 23 Diakité (dal 59′ Pierozzi), 28 Blin (dall’84’ Damiani), 43 Nikolaou (dal 65′ Ceccaroni).

A disposizione: 1, Desplanches, 12 Nespola, 63 Cutrona, 2 Graves, 4 Gomes, 7 Di Mariano, 9 Brunori, 21 Damiani, 24 Corona, 25 Buttaro, 27 Pierozzi, 29 Peda, 30 Saric, 32 Ceccaroni. Allenatore: Dionisi.

ARBITRO: Matthew Donohue.

AA1: Paul Hodskinson. AA2: Richard Woodward. IV UFFICIALE: Andy Woolmer

MARCATORI: 62′ Saric, 64′ Insigne

NOTE: ammoniti Blin (Pa) e Barragan (Ox) al 40′