Pedullà: “Nuovi dialoghi in corso tra il Venezia e Nicolussi Caviglia”

Hans Nicolussi Caviglia sempre più lontano dalla Juventus. Il giocatore bianconero non è stato convocato per l’amichevole di stasera contro il Pescara in quanto al centro delle voci di mercato. Come si legge su Alfredopedulla.com sono ripartiti i dialoghi con il Venezia e mister Eusebio Di Francesco avrebbe manifestato un totale gradimento. Ci sono i presupposti affinchè le parti trovino l’intesa definitiva. Nicolussi Caviglia è stato anche accostato al Palermo negli ultimi giorni.

