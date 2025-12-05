Allerta meteo su Palermo

Il lungo ponte dell’Immacolata si apre sotto il segno dell’instabilità. La Protezione civile regionale ha emesso un nuovo avviso per rischio meteo-idrogeologico e idraulico, valido fino alla mezzanotte di sabato 6 dicembre. Per la provincia di Palermo è stato confermato il livello di allerta gialla.

A condizionare il quadro meteorologico è un vortice depressionario in transito sul Sud Italia, responsabile del peggioramento previsto nella prima parte del fine settimana.

Secondo l’analisi degli esperti di 3bmeteo.com, il weekend mostrerà un doppio volto. Il meteorologo Lorenzo Badellino spiega: «Sabato le correnti nord-occidentali porteranno addensamenti e qualche pioggia, soprattutto sul Palermitano e sul Messinese, mentre nel resto dell’Isola si vedrà più sole».

Domenica il quadro comincerà a migliorare, con precipitazioni residue concentrate sul Messinese e ampie schiarite sul resto della Sicilia.

Buone notizie per l’8 dicembre: «Il giorno dell’Immacolata – rassicura Badellino – la pressione tornerà ad aumentare, garantendo tempo stabile e soleggiato su tutta la Sicilia». Le temperature saranno miti, con massime in leggero rialzo fino a 19 gradi tra Palermo e Catania.

L’anticiclone, secondo le previsioni, dovrebbe mantenere condizioni stabili anche nei giorni successivi, offrendo una tregua dal maltempo.