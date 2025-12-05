Lupo: «Il Palermo ha qualità, ma la presunzione costa cara»
Fabio Lupo, direttore sportivo di lunga esperienza, intervistato da PianetaSerieB.it, ha analizzato anche il momento del Palermo, partito con grandi ambizioni ma frenato dai soliti alti e bassi che hanno caratterizzato le ultime stagioni rosanero.
Per Lupo, il problema non risiede né nell’allenatore né nella qualità della rosa: «Il Palermo non difetta né di organico né di guida tecnica. Il nodo principale, come accaduto già l’anno scorso, è che il sentirsi i più forti può generare un pizzico di presunzione, facendo perdere lucidità. E questo la Serie B non lo perdona».
Secondo il dirigente, la squadra ha tutte le carte in regola per rialzarsi: «Se ritroveranno la giusta mentalità potranno togliersi molte soddisfazioni. Inzaghi, da questo punto di vista, è molto bravo: lo ha sempre dimostrato nelle sue esperienze precedenti. Il Palermo, insieme al Venezia, può restare stabilmente tra le squadre di vertice del campionato».