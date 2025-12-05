Lotito sotto attacco: perquisizioni per tentata estorsione e manipolazione del mercato

Nuovo caso giudiziario attorno alla figura del presidente della Lazio, Claudio Lotito. I carabinieri del Nucleo Investigativo di Roma hanno eseguito perquisizioni nei confronti di cinque persone indagate per tentata estorsione e manipolazione del mercato, entrambe contestate in concorso.

Secondo quanto apprende l’Adnkronos, militari e inquirenti hanno sequestrato telefoni, computer e tablet, recuperati sia nelle abitazioni degli indagati che nei loro uffici.

L’indagine è stata avviata dalla Procura di Roma dopo le denunce presentate dallo stesso Lotito, che avrebbe ricevuto per mesi minacce ripetute attraverso social, email e telefonate anonime. L’obiettivo – secondo gli investigatori – sarebbe stato quello di costringerlo a cedere il capitale della società biancoceleste.

Gli sviluppi delle prossime ore saranno decisivi per chiarire la portata del tentativo di pressione e il ruolo di ciascun indagato in uno scenario che scuote il mondo del calcio italiano.