Al-Khelaïfi: «La Ligue 1 è allo stesso livello di Premier, Liga e Serie A»

Durante la cerimonia per la consegna del trofeo della Champions League presso la sede della LFP, il presidente del Paris Saint-Germain Nasser Al-Khelaïfi ha rilasciato dichiarazioni forti sul valore del calcio francese e sul successo europeo dei parigini.

«Il nostro campionato è allo stesso livello della Premier, della Liga e della Serie A».

Il numero uno del PSG ha poi ribadito l’importanza del lavoro collettivo dietro al trionfo continentale del club:

«Tutti hanno contribuito al successo del PSG. Grazie a tutti per essere qui. Ognuno ha contribuito a questo successo. Abbiamo lavorato duramente per vincere questo magnifico trofeo. L’intera famiglia del calcio francese ha lavorato per vincerlo, non solo il PSG. Rappresentiamo e difendiamo i club francesi; è molto importante per noi».

Ha citato con orgoglio le prestazioni europee di altri club:

«Quando sento la UEFA congratularsi con i giocatori del Brest per la loro magnifica campagna europea, sono orgoglioso. Quando vedo il Lione raggiungere i quarti di Europa League, sono orgoglioso. Quando vedo il Lille battere il Real Madrid o il Monaco battere il Barcellona, è un successo per tutti i club francesi, per tutto il calcio francese».

Sottolineando il valore del lavoro di squadra, ha aggiunto:

«Non abbiamo mai rinunciato a vincere questo trofeo. Abbiamo vinto grazie a un grande allenatore, un grande direttore sportivo, grandi giocatori, ma la cosa più importante è che abbiamo saputo giocare di squadra. Questa è la ragione principale della nostra vittoria».

Poi ha lanciato un appello all’unità:

«Se vogliamo raggiungere i nostri obiettivi, dobbiamo dimenticare la politica, mettere da parte gli ego e lavorare insieme affinché tutti, la Lega, il Ministero dello Sport, tutto il calcio francese raggiunga i suoi obiettivi».

Infine, ha voluto ringraziare i club e la LFP per il sostegno ricevuto:

«Voglio ringraziare la Lega, i club che hanno accettato di rinviare le nostre partite. Voglio ringraziare il Presidente Vincent Labrune, spesso criticato ma che ha difeso il calcio francese. Lei era con tutti i club, non solo con il PSG. Senza di lei non avremmo vinto questo trofeo».

E ha concluso con un messaggio di fiducia per il futuro:

«Dimentichiamo gli ego, apriamo un nuovo capitolo per il calcio francese. Sono fiducioso. Ho parlato con molti giocatori della Premier League, della Serie A, della Spagna, della Germania… Il nostro campionato è allo stesso livello. I club francesi hanno battuto Real Madrid, Barcellona, Liverpool, City… Cosa significa?»