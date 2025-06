Playoff Serie C, a Pescara sarà tutto esaurito: in 20mila per la finale di ritorno contro la Ternana

Sabato 7 giugno alle 21:15 lo Stadio Adriatico sarà tutto esaurito per la finale di ritorno dei playoff di Serie C tra Pescara e Ternana, che assegna l’ultimo posto disponibile per la prossima Serie B.

I biglietti per i tifosi di casa sono andati esauriti in poche ore, con circa 20mila spettatori attesi sugli spalti. Resta da definire la presenza del settore ospiti, riservato ai possessori della Fidelity Card Ternana, con una capienza di 741 posti. All’andata il Pescara ha vinto 1-0 grazie a un gol di Gaetano Letizia.