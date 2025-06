Dalla Serbia: “Radunovic tra Palermo e Stella Rossa: c’è l’offerta dei rosanero”

Il futuro di Boris Radunovic, portiere serbo classe ’96, sembra sempre più lontano dal Bari, club con cui ha appena concluso la stagione in prestito. Secondo quanto riportato dal quotidiano serbo Kurir, l’estremo difensore sarebbe finito nel mirino della Stella Rossa di Belgrado, squadra dominatrice del campionato serbo (9 titoli negli ultimi 10 anni) e impegnata nei preliminari della prossima Champions League.

Ma la Serbia non è l’unico scenario possibile per il portiere di proprietà del Cagliari. Sempre secondo Kurir, e ccome avevamo anticipato noi di Ilovepalermocalcio.com, anche il Palermo avrebbe messo gli occhi su di lui, valutando un’offerta da circa 2 milioni di euro per portarlo in rosanero e affidargli le chiavi della porta nella rincorsa alla promozione in Serie A.

Ad oggi, il futuro di Radunovic appare diviso tra due piazze molto ambiziose: Palermo, che punta al salto di categoria, e la Stella Rossa, che guarda all’Europa. In entrambi i casi, per il Bari sarà necessario trovare al più presto un nuovo titolare tra i pali — ma solo dopo aver risolto la questione panchina.