Addio a Enzo Ferrari: ex attaccante e allenatore rosanero, si è spento a 82 anni

Si è spento questa mattina all’età di 82 anni Enzo Ferrari, ex calciatore e allenatore noto per le sue esperienze in panchina con Udinese, Reggina e Reggiana, e per il suo legame storico con il Palermo, dove ha lasciato un segno indelebile sia da giocatore che da tecnico.

Nato a San Giorgio di Nogaro, Ferrari ha avuto una lunga carriera da attaccante, vestendo le maglie di club prestigiosi come Genoa, Udinese e soprattutto Palermo, dove ha militato dal 1968 al 1972, collezionando oltre 100 presenze in rosanero. Tornò poi nel capoluogo siciliano come allenatore nella stagione 1990-1991, guidando la squadra in Serie C1.

Durante la sua carriera da tecnico è stato protagonista sulla panchina dell’Udinese negli anni di Zico, e ha contribuito in modo determinante alla crescita del club friulano in uno dei suoi periodi più importanti. È stato anche allenatore della Reggina dal 1992 al 1994.

Attraverso una nota ufficiale, il Palermo FC ha espresso il proprio cordoglio:

“Il Palermo FC esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di Enzo Ferrari, calciatore rosanero dal 1968 al 1972 e allenatore del Palermo nella stagione 1990-1991.”

Alle condoglianze della società rosanero ci uniamo anche noi della redazione di ilovepalermocalcio.com, ricordando con affetto e gratitudine un uomo che ha contribuito a scrivere pagine significative della storia del nostro club.