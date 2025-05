Palermo al lavoro verso la sfida con la Carrarese: focus sulla fase offensiva

Prosegue la preparazione del Palermo di Alessio Dionisi in vista dell’ultima giornata di campionato, che vedrà i rosanero impegnati martedì sera al Barbera contro la Carrarese. Questa mattina la squadra si è ritrovata al centro sportivo di Torretta per un nuovo allenamento, come comunicato dal club sul sito ufficiale.

Dopo l’avviamento motorio e tecnico, il gruppo ha svolto esercitazioni mirate sulla fase offensiva, concludendo la seduta con un lavoro metabolico. Un programma intenso, volto a rifinire i meccanismi in vista di un match decisivo per stabilire il piazzamento finale nella griglia playoff.

La concentrazione resta alta nello spogliatoio rosanero, chiamato a chiudere la stagione regolare con un risultato positivo davanti al proprio pubblico.