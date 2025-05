Dopo aver scontato 8 giornate di squalifica per presunte frasi discriminatorie nei confronti di Dorval, Franco Vazquez è pronto a tornare in campo. Come riportato da cuoregrigiorosso.com, il fantasista della Cremonese dovrebbe trovare spazio nella sfida contro il Pisa, utile anche per ritrovare ritmo gara in vista dei playoff. Per l’ex Palermo si tratta di un rientro importante in un momento cruciale della stagione.

