Abbagnato su Diletta Leotta: «Piacere, sono sua moglie». E svela il retroscena con Balzaretti

Tutto è cominciato con una frase ironica ma carica di significato: «Quando mio marito lavorava in tv con una bella ragazza, ero molto gelosa. Le facevo scenate. Lei gli metteva il c..o in faccia. Io non ho le sue forme, purtroppo». A parlare così è Eleonora Abbagnato, étoile internazionale e moglie dell’ex calciatore Federico Balzaretti, che ha raccontato a cuore aperto un retroscena legato alla gelosia coniugale in un’intervista a Storie di donne al bivio weekend, in onda su Rai 2.

Eleonora Abbagnato punta il dito contro Diletta Leotta: «Metteva il sedere in faccia a mio marito»

«Sì, quella donna era Diletta Leotta»

Il riferimento non era casuale. In molti avevano intuito che si parlasse di Diletta Leotta, all’epoca volto in ascesa di Dazn – la stessa emittente dove lavorava anche Balzaretti – e ora la conferma è arrivata dalla diretta interessata: «Sì, quella donna era Diletta Leotta», ha ammesso Abbagnato, rivelando un episodio preciso.

«A Milano mi capitò di incontrare la Leotta, che mostrava una confidenza eccessiva con Federico. Scattai subito e mi presentai in modo formalissimo: piacere, sono sua moglie».

«Diletta ha curve che io non ho, ma…»

Con l’eleganza che la contraddistingue, Abbagnato ha sdrammatizzato il confronto fisico: «Diletta ha quelle curve che io non ho – ha detto sorridendo – ma furono i meme che giravano sul web, raffiguranti lei e mio marito in love, a farmi diventare matta».

Tuttavia, la ballerina ha sempre mantenuto saldo il legame con il marito: «Mi fido di lui. Mi ama come quando ci siamo conosciuti e stiamo bene insieme anche perché io sono attentissima a ogni cosa che possa alterare la nostra intesa».

«Tra loro solo lavoro»

Alla domanda se Leotta potesse davvero rappresentare un pericolo per la loro unione, l’étoile è stata chiara: «Tra lei e Federico non c’è mai stato altro che lavoro – ha precisato – ma Diletta è una donna esuberante, sicura del suo fascino, e ho voluto mettere subito le cose in chiaro. La moglie sono io, e basta».