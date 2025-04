Corriere dello Sport: “Palermo-Carrarese, le probabili formazioni”

Si avvicina la delicata sfida di Pasquetta tra Palermo e Carrarese, con calcio d’inizio lunedì 22 aprile alle ore 15.00 al “Renzo Barbera”. Un match cruciale per la corsa ai playoff e che segnerà il ritorno tra i titolari di due pedine fondamentali per il Palermo: Jacopo Segre e Pietro Ceccaroni. Come riportato dal Corriere dello Sport, mister Dionisi potrà contare nuovamente su un undici più simile a quello visto nelle vittorie contro Salernitana e Sassuolo.

Con Ceccaroni pronto a riprendersi il suo posto nella difesa a tre e Segre di nuovo sulla trequarti, il tecnico potrà riportare Blin nella sua posizione naturale di centrocampo accanto a Gomes, mentre Verre e Ranocchia si accomoderanno in panchina. Recuperato anche Nikolaou, che figura tra i convocati dopo il lungo stop. Sulle fasce, confermati Pierozzi e Lund, con Di Mariano alternativa per dare velocità e cambi di passo.

Probabile formazione Palermo (3-4-2-1):

Audero; Baniya, Magnani, Ceccaroni; Pierozzi, Blin, Gomes, Lund; Segre, Brunori; Pohjanpalo.

A disposizione: Desplanches, Sirigu, Diakitè, Buttaro, Nikolaou, Ranocchia, Vasic, Verre, Di Mariano, Insigne, Henry, Le Douaron.

All.: Dionisi.

Anche la Carrarese, come riferisce sempre il Corriere dello Sport, potrebbe cambiare qualcosa rispetto alla formazione scesa in campo contro il Catanzaro. In avanti probabile l’esclusione iniziale di Torregrossa, con spazio per la coppia Finotto-Cherubini. A centrocampo, Giovane potrebbe rientrare dal primo minuto nel 3-5-2 di Calabro.

Probabile formazione Carrarese (3-5-2):

Fiorillo; Illanes, Guarino, Imperiale; Zanon, Zuelli, Schiavi, Giovane, Cicconi; Finotto, Cherubini.

A disposizione: Ravaglia, Milanese, Oliana, Fontanarosa, Melegoni, Belloni, Manzari, Bouah, Capezzi, Torregrossa, Shpendi, Cerri.

All.: Calabro.

Il Palermo cerca una vittoria per restare agganciato alla zona playoff, mentre la Carrarese punta a consolidare la sua tranquilla posizione di classifica. Il Barbera è pronto a sostenere i rosanero in una gara che, sulla carta, nasconde insidie.