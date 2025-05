Volpe: «Quel che sta ricreando Baldini a Pescara somiglia a Palermo»

Nel corso della diretta mattutina della trasmissione A Tutta C, in onda su TMW Radio, è intervenuto Gennaro Volpe, ex tecnico dell’Entella, per analizzare le semifinali di ritorno dei playoff di Serie C. Volpe ha offerto spunti interessanti sia sulle partite che sul lavoro dei tecnici coinvolti. E tra le righe, è spuntato anche un paragone che farà piacere ai tifosi del Palermo.

«All’andata sono state due partite molto diverse», ha spiegato Volpe. «In Vicenza-Ternana si è vista molta prudenza e tensione, si è giocato sui 180 minuti, come giusto che sia. Cerignola-Pescara, invece, è stata una partita molto più aperta, strana: il Cerignola ha fatto 60 minuti eccellenti, ha creato tanto, ha sbagliato un rigore, ma poi ha perso lucidità e il Pescara ha colpito con ripartenze micidiali. L’espulsione di Capomaggio ha poi reso tutto più difficile».

«Baldini? Mi ricorda il Palermo dei playoff»

Tra le squadre in corsa per la promozione, Volpe non ha nascosto il suo apprezzamento per il momento positivo del Pescara: «Ognuna delle quattro semifinaliste è arrivata fin qui con merito. Il Pescara ha ritrovato entusiasmo e smalto, ed è tornato a seguire Baldini. È un allenatore che sa cosa vuol dire vincere questi playoff. Mi viene in mente il Palermo, perché sono stato una sua vittima con l’Entella nei quarti: so cosa riesce a ricreare, e quello che sta facendo a Pescara può portarlo fino in fondo».

In merito al Vicenza, che ha chiuso la regular season al secondo posto, Volpe è netto: «Non credo al peso psicologico della finale persa lo scorso anno. Il Vicenza ha tutte le potenzialità per arrivare fino in fondo. È una squadra forte, costruita per vincere. Certo, ha davanti una Ternana altrettanto attrezzata, con individualità di altissimo livello per la categoria».

«La Ternana ha vissuto un calo nella fase finale di stagione e un cambio di guida tecnica che non sta a me giudicare», ha aggiunto. «Però ha approcciato bene questi playoff e ha dimostrato, specie nel ritorno con la Giana, di avere qualità e struttura. Ha giocatori top per la Serie C».

«Finale Ternana-Pescara? Tutte meriterebbero»

Alla domanda su una possibile finale tra Ternana e Pescara, Volpe risponde diplomatico: «Tutte e quattro le squadre hanno fatto un percorso notevole. L’auspicio è che arrivino le due migliori. Un grande in bocca al lupo a tutte».

Il futuro di Volpe

In chiusura, anche una nota personale: «Ci sono stati contatti, ho fatto degli incontri, ma al momento nessuna firma. Preferisco non dire altro».