Palermo, ecco le condizioni di Joronen e Bani. Le ultime

Nel Corriere dello Sport, Paolo Vannini ricostruisce la fine del rapporto tra Valerio Verre e il Palermo, ufficializzata ieri con la risoluzione del contratto. Come riportato da Vannini sul Corriere dello Sport, il centrocampista classe 1993 non è più legato al club rosanero, con cui aveva un accordo fino al 2027, sebbene fosse presente una clausola che avrebbe consentito alla società di interrompere il rapporto a giugno versando una penale.

Secondo quanto scritto da Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, Verre — arrivato a parametro zero per la terza volta in carriera nell’estate 2024, sotto la gestione De Sanctis — era stato escluso dal nuovo progetto tecnico. Nessuna trattativa di cessione si era concretizzata e il giocatore era rimasto fuori lista fino alla risoluzione, definita dal quotidiano «una scelta logica per un ragazzo di talento che merita una nuova occasione».

Nel pezzo firmato da Vannini per il Corriere dello Sport, vengono riportati anche aggiornamenti dall’infermeria: ieri è rientrato in sede Joronen, reduce dalla convocazione con la Finlandia. Il portiere aveva accusato un colpo al busto prima della gara di Castellammare, ma non sarebbe in dubbio per la trasferta di Chiavari. Situazione non preoccupante anche per Bani, che resterà comunque monitorato nei prossimi giorni.