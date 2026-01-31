Verre-Perugia, primi contatti: si valuta il ritorno

Come raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb, sono in corso i primi contatti tra Valerio Verre e il Perugia. Il centrocampista, attualmente svincolato dopo l’ultima esperienza al Palermo, è finito sul taccuino del club umbro, che sta valutando l’opportunità di rinforzare la rosa in vista della seconda parte di stagione.

Le parti stanno dialogando per comprendere margini e condizioni di un’eventuale intesa. Il Perugia guarda con attenzione alla possibilità di ingaggiare a parametro zero un giocatore che conosce bene l’ambiente, avendo già vestito la maglia biancorossa in due precedenti esperienze, nelle stagioni 2014/15 e 2018/19.

Nel complesso delle due parentesi umbre, Verre ha collezionato 77 presenze, mettendo a referto 17 gol e 10 assist. In entrambe le stagioni il Perugia ha centrato l’accesso ai playoff di Serie B, fermandosi però al primo turno.

Una pista da monitorare, dunque, con il Perugia pronto a valutare tempi e condizioni per un possibile ritorno.