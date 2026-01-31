Le Douaron: «Vittoria importante, segnare per il Palermo è sempre speciale»

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 31, 2026
Screenshot 2026-01-31 150709

Dopo il netto successo del Palermo sul campo del Bari, Jeremy Le Douaron ha commentato la prestazione ai microfoni ufficiali di palermofc.com, soffermandosi sull’importanza dei tre punti e sul momento positivo della squadra.

«È stata una bella vittoria – ha spiegato l’attaccante francese – una partita seria, con tre punti conquistati e zero gol subiti. Il clean sheet è sempre importante, soprattutto per la difesa. Davanti siamo riusciti a sfruttare le nostre occasioni e questo ci rende molto soddisfatti».

Decisivo il suo gol, il quarto in campionato, che ha sbloccato il match del San Nicola: «Segnare è sempre un piacere, soprattutto quando lo fai per il Palermo. Sono molto felice perché ho potuto aiutare la squadra nel modo migliore possibile. È stato un gol importante, che ha indirizzato la gara».

Le Douaron ha poi sottolineato il valore della vittoria esterna: «Era fondamentale tornare a fare punti fuori casa, specialmente restando in alto in classifica. Non ci riuscivamo da un po’, oggi ce l’abbiamo fatta e questo ci dà grande fiducia».

Tre gol segnati e tante occasioni create: «Abbiamo giocato una partita seria, da tutta la squadra, dai difensori agli attaccanti. Vincere 3-0 in trasferta non è mai semplice, soprattutto in una gara così complicata. Abbiamo lavorato bene durante la settimana e si è visto in campo».

Il francese guarda anche al percorso complessivo dei rosanero, arrivati al decimo risultato utile consecutivo: «Dieci partite senza perdere non sono poche. Il gruppo lavora bene, capiamo cosa vuole lo staff e il mister. Siamo pronti a lottare fino alla fine della stagione per raggiungere il nostro obiettivo».

Infine, uno sguardo alla prossima sfida contro l’Empoli al Barbera: «Sarà una partita difficile contro un avversario forte. Avremo bisogno del supporto dei nostri tifosi per spingerci verso un’altra vittoria. Forza Palermo».

Altre notizie

primavera palermo

Primavera, Palermo corsaro a Cosenza: rimonta e poker rosanero

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 31, 2026
a4a9a054-8645-45c0-b2d2-ed816ea16621

Palermo, Inzaghi festeggia sui social: la stories dopo il 0-3 di Bari

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 31, 2026
0d598df6-ff6a-4e43-81c0-6db47c3239ea

Pohjanpalo rassicura Palermo: «Picciò, tutto a posto»

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 31, 2026
palermo sampdoria serie b 1-0 (82) diakitè

Il Secolo: “Sampdoria-Palermo, si lavora alla scambio Diakitè-Depaoli”

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 31, 2026
Primo Allenamento Stagionale Renzo Barbera Serie B 24-25 Palermo (88)

Stadio Barbera, ecco i progetti. Ma ancora nessuno li conosce

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 31, 2026
564c787f-ffaf-49e4-a9ac-8ec6d985057e

Quotidiano di Puglia: “Valanga rosa al San Nicola: Palermo implacabile, Bari ko 0-3”

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 31, 2026
b79f163b-eda9-47a1-ad05-dbf1df94890a

Tuttosport: “Bari-Palermo 0-3. Le pagelle”

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 31, 2026
b2e61afa-137a-4019-bb19-8202dced08b6

Tuttosport: “Palermo, blitz speranzA”

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 31, 2026
del grosso

Primavera Palermo, trasferta a Cosenza per dare continuità

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 31, 2026
9f006f5e-6f45-430a-b4b3-3062930e8dc9

Giornale di Sicilia: “Bari-Palermo, le pagelle: Bani muro, Palumbo “mago”, Pohjanpalo fa 13”

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 31, 2026
13545171-0e3c-4d84-b4b3-b4784666f6d7

Giornale di Sicilia: “Valanga rosa a Bari: Palermo travolgente, ora il sogno promozione è reale”

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 31, 2026
G_lslGcX0AAtlOG

Giornale di Sicilia: “Diakité verso l’addio, Modesto resta in lista”

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 31, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

primavera palermo

Primavera, Palermo corsaro a Cosenza: rimonta e poker rosanero

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 31, 2026
626055760_1457792309331885_88897925472550571_n

Serie B LIVE – risultati e classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 31, 2026
a4a9a054-8645-45c0-b2d2-ed816ea16621

Palermo, Inzaghi festeggia sui social: la stories dopo il 0-3 di Bari

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 31, 2026
Screenshot 2026-01-31 150709

Le Douaron: «Vittoria importante, segnare per il Palermo è sempre speciale»

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 31, 2026
palermo cremonese 2-3 (68) Verre

Verre-Perugia, primi contatti: si valuta il ritorno

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 31, 2026