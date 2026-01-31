Le Douaron: «Vittoria importante, segnare per il Palermo è sempre speciale»

Dopo il netto successo del Palermo sul campo del Bari, Jeremy Le Douaron ha commentato la prestazione ai microfoni ufficiali di palermofc.com, soffermandosi sull’importanza dei tre punti e sul momento positivo della squadra.

«È stata una bella vittoria – ha spiegato l’attaccante francese – una partita seria, con tre punti conquistati e zero gol subiti. Il clean sheet è sempre importante, soprattutto per la difesa. Davanti siamo riusciti a sfruttare le nostre occasioni e questo ci rende molto soddisfatti».

Decisivo il suo gol, il quarto in campionato, che ha sbloccato il match del San Nicola: «Segnare è sempre un piacere, soprattutto quando lo fai per il Palermo. Sono molto felice perché ho potuto aiutare la squadra nel modo migliore possibile. È stato un gol importante, che ha indirizzato la gara».

Le Douaron ha poi sottolineato il valore della vittoria esterna: «Era fondamentale tornare a fare punti fuori casa, specialmente restando in alto in classifica. Non ci riuscivamo da un po’, oggi ce l’abbiamo fatta e questo ci dà grande fiducia».

Tre gol segnati e tante occasioni create: «Abbiamo giocato una partita seria, da tutta la squadra, dai difensori agli attaccanti. Vincere 3-0 in trasferta non è mai semplice, soprattutto in una gara così complicata. Abbiamo lavorato bene durante la settimana e si è visto in campo».

Il francese guarda anche al percorso complessivo dei rosanero, arrivati al decimo risultato utile consecutivo: «Dieci partite senza perdere non sono poche. Il gruppo lavora bene, capiamo cosa vuole lo staff e il mister. Siamo pronti a lottare fino alla fine della stagione per raggiungere il nostro obiettivo».

Infine, uno sguardo alla prossima sfida contro l’Empoli al Barbera: «Sarà una partita difficile contro un avversario forte. Avremo bisogno del supporto dei nostri tifosi per spingerci verso un’altra vittoria. Forza Palermo».