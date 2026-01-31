Palermo, Inzaghi festeggia sui social: la stories dopo il 0-3 di Bari

La vittoria netta di Bari continua a lasciare il segno anche fuori dal campo. A poche ore dal 3-0 del San Nicola, Filippo Inzaghi ha condiviso una stories sui propri canali social per celebrare il successo del Palermo.

Nell’immagine pubblicata dal tecnico rosanero campeggia l’abbraccio con Joel Pohjanpalo, accompagnato dalla parola “Meraviglioso” e dal risultato finale della gara. Uno scatto che racconta più di mille parole: fiducia, unità e consapevolezza nei propri mezzi.

Il gesto di Inzaghi è stato subito accolto con entusiasmo dai tifosi, che hanno letto nella stories un segnale chiaro di sintonia tra allenatore e squadra. Un messaggio semplice ma diretto, che arriva dopo una prestazione autoritaria e una vittoria che ha rilanciato il Palermo in classifica.

Il clima è quello delle grandi occasioni: il successo di Bari ha rafforzato certezze e ambizioni, e la condivisione social del tecnico rappresenta un ulteriore tassello nel percorso di crescita del gruppo rosanero.