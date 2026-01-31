Serie B LIVE – risultati e classifica aggiornata
La Serie B entra nel vivo con le gare della giornata in corso e una classifica che prende forma minuto dopo minuto. Il Palermo, vittorioso ieri sera al San Nicola con un netto 3-0 sul Bari, ha già messo fieno in cascina e osserva da vicino l’evoluzione dei risultati odierni.
Risultati in corso (primi tempi)
Avellino-Cesena 2-1
Venezia-Carrarese 1-0
Empoli-Modena 0-0
Entella-Frosinone 0-0
Südtirol-Catanzaro 2-1
Match ancora apertissimi, soprattutto nelle zone alte e in quelle calde della graduatoria.
Classifica LIVE Serie B
Venezia 47
Frosinone 46
Palermo 41
Monza 41
Modena 34
Cesena 34
Juve Stabia 33
Catanzaro 32
Carrarese 29
Südtirol 28
Empoli 28
Avellino 28
Padova 25
Entella 21
Reggiana 20
Spezia 20
Bari 20
Sampdoria 19
Mantova 19
Pescara 14
Palermo, pressione dall’alto
Il successo di Bari consente ai rosanero di agganciare il Monza al terzo posto e di portarsi a -5 dalla vetta e -4 dal Frosinone, in attesa dei secondi tempi. La squadra di Inzaghi ha già risposto presente, ora può solo guadagnare da eventuali passi falsi delle dirette concorrenti.
La giornata è ancora lunga, ma una cosa è certa: il Palermo è pienamente dentro la corsa promozione e ogni risultato che matura oggi può pesare come un macigno nella lotta per la Serie A.
