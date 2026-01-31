Serie B LIVE – risultati e classifica aggiornata

626055760_1457792309331885_88897925472550571_n

La Serie B entra nel vivo con le gare della giornata in corso e una classifica che prende forma minuto dopo minuto. Il Palermo, vittorioso ieri sera al San Nicola con un netto 3-0 sul Bari, ha già messo fieno in cascina e osserva da vicino l’evoluzione dei risultati odierni.

Risultati in corso (primi tempi)

Avellino-Cesena 2-1

Venezia-Carrarese 1-0

Empoli-Modena 0-0

Entella-Frosinone 0-0

Südtirol-Catanzaro 2-1

Match ancora apertissimi, soprattutto nelle zone alte e in quelle calde della graduatoria.

Classifica LIVE Serie B

Venezia 47

Frosinone 46

Palermo 41

Monza 41

Modena 34

Cesena 34

Juve Stabia 33

Catanzaro 32

Carrarese 29

Südtirol 28

Empoli 28

Avellino 28

Padova 25

Entella 21

Reggiana 20

Spezia 20

Bari 20

Sampdoria 19

Mantova 19

Pescara 14

Palermo, pressione dall’alto

Il successo di Bari consente ai rosanero di agganciare il Monza al terzo posto e di portarsi a -5 dalla vetta e -4 dal Frosinone, in attesa dei secondi tempi. La squadra di Inzaghi ha già risposto presente, ora può solo guadagnare da eventuali passi falsi delle dirette concorrenti.

La giornata è ancora lunga, ma una cosa è certa: il Palermo è pienamente dentro la corsa promozione e ogni risultato che matura oggi può pesare come un macigno nella lotta per la Serie A.

