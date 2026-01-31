Primavera, Palermo corsaro a Cosenza: rimonta e poker rosanero

Vittoria di carattere e personalità per la Primavera del Palermo, che espugna il campo del Cosenza imponendosi per 4-2 nella gara valida per la 17ª giornata del campionato Primavera 2.

L’avvio è tutto in salita per i rosanero: dopo appena quattro minuti è Randazzo a portare in vantaggio i padroni di casa. La risposta del Palermo, però, è immediata e concreta: all’8’ Anghileri svetta su calcio d’angolo e firma l’1-1. Alla mezz’ora il Cosenza torna avanti, ancora con Randazzo, questa volta dal dischetto, chiudendo la prima frazione sul 2-1.

Nella ripresa la formazione di Cristiano Del Grosso cambia volto. Il Palermo prende il controllo del gioco e al 64’ trova il meritato pareggio con Avena, ancora sugli sviluppi di un corner battuto da Brutto. Nel finale i rosanero completano la rimonta: all’88’ è nuovamente Anghileri a trovare il gol del sorpasso, mentre in pieno recupero Grippa mette il sigillo definitivo sul 4-2.

Un successo pesante, che certifica la crescita del gruppo e conferma la capacità del Palermo di reagire anche nelle situazioni più complesse.